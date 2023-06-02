Сергей Собянин рассказал о водолазах на службе городского хозяйства

Сергей Собянин рассказал о водолазах на службе городского хозяйства
Фото: Сайт С.Собянина
В прошлом году в Москве спасли из воды 134 человека

Москва – огромный город с реками, большими и малыми водоемами и просто гигантской системой водоотведения. Поэтому в городском хозяйстве очень востребована профессия водолаза. Об их работе рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Сейчас в Москве действуют сразу три водолазные службы: Управление водолазных работ "Мосводостока", водолазная служба "Мосводоканала" и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

Сотрудники первых двух следят за состоянием природных и искусственных водоемов, а также гидротехнических сооружений. Они прочищают коллекторы, чистят и ремонтируют подводные канализационные и водоотводные трубы, отвечают за состояние очистных сооружений, водоемов, рыбозащитных сооружений.

Работа это непростая, в том числе с физической точки зрения: весит снаряжение водолаза 80 кг, погружаться приходится на глубину до 27 м – это больше, чем восьмиэтажный дом, а поднимать из воды приходится порой очень крупные и тяжелые объекты, например, автомобили.

Спасение на воде – другая очень важная и благородная миссия. В прошлом году водолазы спасли 134 человека. 

Ранее Сергей Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства в Москве.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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