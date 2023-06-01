Собянин пригласил москвичей помочь исполнить детские мечты в проекте "Давай друЖИТЬ"

Собянин пригласил москвичей помочь исполнить детские мечты в проекте "Давай друЖИТЬ"
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Желающие участвовать в проекте могут оставить заявку на официальном сайте

Стать добрыми волшебниками и исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут москвичи, присоединившись к проекту "Давай ДруЖИТЬ". Принять участие в городской акции пригласил всех желающих Сергей Собянин.

Проект "Давай ДруЖИТЬ" возник в столице 2,5 года назад. За это время он помог осуществить желания более 150 детей-сирот, ребят с инвалидностью и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

К примеру, сотрудники московского транспорта исполнили мечту 15-летнего Жени, увлеченного историей метрополитена и железной дороги, – для него организовали экскурсию в электродепо "Красная Пресня".

История 13-летней Вали тронула москвичку Анну, и она пригласила девочку провести незабываемый день в парке развлечений "Остров Мечты".

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина смогли встретиться с молодежной командой ФК "Спартак". Ребята не только побывали на спортивной базе клуба, но и интересно пообщались и даже сыграли со спартаковской молодёжкой на одном поле.

А для 10-летнего Льва лучшим подарком стал мастер-класс от известного шеф-повара Константина Ивлева, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Стать участником проекта и сделать счастливее еще одного ребенка просто: для этого нужно заполнить специальную форму на сайте "Добрая Москва" или написать на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru. Исполним мечты детей вместе!

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что к столичному проекту "Стажировки" в этом году могут подключиться дети-подростки участников СВО.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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