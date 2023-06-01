Собянин рассказал о расширении программы оплачиваемых стажировок для детей участников СВО

Проект стартует 19 июня

Один из московских спецпроектов для подростков "Лета в новом формате" – "Стажировки" начнет действовать с 19 июня и продлится до 11 августа. Он рассчитан на подопечных городских семейных центров в возрасте 14-18 лет. В этом году в программу принимают и детей участников специальной военной операции (СВО), сообщил Сергей Собянин.

Всего будет три потока продолжительностью по 20 дней. В общей сложности стажировка будет занимать около 80 часов. За это время ребята смогут освоить азы одной из 200 востребованных профессий, в том числе фотографа, звукорежиссера, IT-специалиста, эколога, дизайнера, бухгалтера, юриста и пр.

При выборе направления стажировки можно подобрать и организацию, которая расположена максимально близко к дому. Обучать подростков готовы 500 московских организаций, таких как "Мои Документы", Московский метрополитен, Мослифт, Мосстрой, Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ. При этом за каждым участником проекта будет закреплен наставник от принимающей организации и персональный куратор из центра "Моя карьера".

"Те, кто полностью пройдет стажировку, получат единовременную стипендию и персональную характеристику, которая может пригодиться в дальнейшем при поступлении на учебу или при трудоустройстве",

– сообщил Сергей Собянин.

Программа реализуется в Москве с 2019 года. За это время профессиональную стажировку прошли почти четыре тысячи юных москвичей. В этом году ожидается около 2000 участников.

Напомним, в Москве работает единый центр поддержки участников СВО и их семей.