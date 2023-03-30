Собянин рассказал о работе единого центра поддержки участников СВО

За помощью могут обращаться как сами военнослужащие, так и их родственники

В едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) помогают решить как конкретные практические вопросы, возникающие в связи с отъездом мобилизованного на службу, так и проводят психологические консультации. Об этом рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр" мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, в центр обращаются тысячи людей. В основном москвичам требуется материальная и медицинская помощь, устройство детей в детский сад, перевод ребенка в другую школу, оперативное оформление льгот. Задают граждане вопросы юридического характера. Многим требуется психологическая поддержка.

"Охватили 80% всех семей, 95% вопросов, которые они задают, мы решили",

– сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в единый центр могут обращаться не только члены семьи мобилизованного, но и военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей расположен в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Туда можно приехать лично или сначала обратиться за консультацией на горячую линию по телефону: +7 495 870-55-45.