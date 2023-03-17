Помощь в трудоустройстве является важным направлением соцподдержки в столице

Рынок труда в Москве сохраняет стабильность. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В пятницу, 17 марта, в своем телеграм-канале он опубликовал пост, в котором рассказал, как в столице обстоит дело с трудоустройством.

2023-й год был сложным для России в целом и Москвы в частности. Зарубежные компании закрывали свои представительства в РФ, магазины, производственные площадки. До этого проблемы были вызваны коронавирусом и мерами борьбы с ним, к примеру, требованиями дистанцирования. Однако Москва достойно справилась с этими трудностями.

"По итогам прошлого года уровень безработицы снизился до 0,39%. И это несмотря на все вызовы, с которыми столица столкнулась в последние несколько лет",

– написал Сергей Собянин. Сейчас, по его словам, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться: уровень безработицы на текущий момент составляет 0,37%.

Власти города предпринимают особые усилия, чтобы помочь населению найти работу. В программе "Социальная поддержка жителей Москвы" помощь в трудоустройстве выделена в отдельное направление.

Активно способствует поиску работы московская служба занятости. В ее базе вакансий сейчас порядка 400 тыс. предложений, от сферы услуг и ретейла до IT и промышленности. При этом база вакансий постоянно пополняется.

Желающие могут пройти обучение и освоить новую востребованную профессию. А тем, кто готов открыть собственное дело или предпочитает стать самозанятым, специалисты службы занятости тоже помогут: подскажут, с чего начать, как оформить документы и пр.

Кроме этого, в столице развиваются проекты по помощи с трудоустройством людям, которым требуются особые условия: мамам с маленькими детьми, студентам, инвалидам, пожилым людям.

Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте "Искренний сервис", действующий в МФЦ и внедряемый теперь в московских больницах и поликлиниках.