Цветной бульвар вновь предстанет во всей красе после благоустройства – Собянин

Около Цирка Никулина станет еще уютнее

Москвичи и гости столицы очень любят Цветной бульвар. За последние годы его привели в порядок, прогуливаться там сегодня – одно удовольствие. Однако тротуары вдоль проезжей части, да и сама автомобильная дорога не в лучшем состоянии. В ближайшее время это изменится, заверил мэр Сергей Собянин.

Планируется, что основные работы по благоустройству затронут территорию около "старого" московского Цирка Юрия Никулина и на площади перед выходом из метро "Цветной бульвар".

Там поменяют покрытие пешеходной зоны, установят новые лавочки, энергосберегающие фонари. Общественные туалеты перенесут в удобное, но менее заметное место. Посадят деревья, кустарники, цветы.

"Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию. (…) В результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе",

– написал Сергей Собянин в своем блоге.

Увидеть, как будет выглядеть Цветной бульвар после благоустройства, можно в телеграм-канале Собянина.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в ближайшее время преобразится Воробьевская набережная.