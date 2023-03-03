Цель программы благоустройства - повысить качество жизни москвичей

Реализуемая в столице программа "Мой район" помогает делать город комфортным и уютным для жителей. О том, какие изменения происходят в Отрадном, Северном Медведкове и Южном Медведкове, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр, эти три района на северо-востоке Москвы являются родным домом для 400 тысяч жителей. За последние годы многое было сделано для того, чтобы москвичам здесь стало удобнее.

В частности, решается вопрос с транспортной доступностью. Так, станции МЦК "Владыкино" и "Окружная" с пересадками на Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена и МЦД-1 сделали метро ближе для сотен тысяч местных жителей.

Для автомобилистов значительным событием стал запуск основного участка Московского скоростного диаметра. Благодаря новой трассе жители северо-востока тратят гораздо меньше времени на дорогу в другие концы города.

Реализуются и другие проекты, направленные на улучшение дорожно-транспортной ситуации: строятся новые развязки, запускаются новые автобусные маршруты, организуются выделенные полосы для наземного общественного транспорта.

"В планах – строительство эстакады через пути МЦД-1, которая свяжет улицу Хачатуряна с Дмитровским шоссе",

– сообщил Сергей Собянин.

Продолжается активная работа по благоустройству. Так, с 2016 г. постепенно приводится в порядок территория вдоль реки Яуза и ее притоков. Когда все будет готово, в Москве появится самый протяженный в Европе 20-километровый парк от МКАД до Ростокинского акведука. Там будут зоны отдыха у воды, спортивные площадки, лыжные трассы и т.д.

Но и менее масштабным проектам уделяется большое внимание. Жителей уже радуют обновленные скверы в проезде Шокальского, между улицами Бестужевых, Пестеля и Декабристов и пр. Также реабилитируются пруды, приводятся в порядок придомовые территории, строятся стадионы и игровые зоны.

Программа бесплатного переселения москвичей из ветхих пятиэтажек в современные дома тоже идет в этих районах полным ходом. В план реновации в Отрадном и Медведково вошли 18 домов, сотни жителей которых уже отпраздновали новоселье. Еще шесть многоэтажек, предназначенных для переселения, уже на финальной стадии строительства.

Конечно, большая работа ведется по обновлению фонда социальной сферы: строятся и проходят капитальные ремонты поликлиники, больницы, школы, детские сады, досуговые комплексы, центры госуслуг и т.д.

Сейчас важнейшим направлением развития Отрадного, Северного и Южного Медведково является реорганизация промышленных зон. Вместо заброшенных территорий там вскоре появится качественное общественное пространство, новые объекты городской инфраструктуры, а значит, и новые рабочие места, пообещал мэр. Так что скоро северо-восток столицы станет еще более удобным и привлекательным для жизни.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие больницы и поликлиники откроются в Москве в 2023 году.