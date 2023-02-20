Воробьевская набережная преобразится после благоустройства - Собянин

Воробьевская набережная преобразится после благоустройства - Собянин
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы

Одним из наиболее важных проектов по благоустройству в Москве в 2023 году станет Воробьевская набережная. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Воробьевская набережная станет уже 37-й набережной Москвы-реки, которую власти города привели в порядок за последние годы. Однако в данном случае это будет не просто очередное приятное место для прогулок. Этот проект логично продолжает возрождение спортивного кластера Воробьевых гор, которое активно продвигается и уже выходит на финишную прямую.

"Воробьевская – одна из немногих пешеходных набережных Москвы-реки. Больше 100 лет москвичи приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. И естественно, что любые работы по благоустройству в этом месте должны быть максимально бережными и щадящими",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге. После благоустройства на Воробьевых горах будет не только комфортно гулять – а длина пеших маршрутов по склонам увеличится на 3 км, к воде будут устроены удобные спуски, установлены новые светильники, указатели – но и заниматься спортом. В частности, для любителей бега проложат специальную дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием. Для поклонников быстрой езды создадут двухстороннюю велороллерную трассу.

Для фотосессий прекрасно подойдет установленный около причала №3 хештег "Счастье в парке" с красивой ночной подсветкой. Поблизости на крыше одного из причальных сооружений появится небольшая смотровая площадка с видом на воду и расположенные напротив "Лужники".

Новым парадным входом на Воробьевы горы станет Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.

На аллее установят стенды, посвященные олимпийским видам спорта и нашим легендарным спортсменам, а также плакаты с рассказами о животном и растительном мире заказника "Воробьевы горы". Вдоль маршрута будут лавочки, зоны отдыха, площадки для игр в петанк и керлинг. Сориентироваться во время прогулки поможет информационный стенд с трехмерной картой территории, размещенный у выхода из эскалаторной галереи.

Любители острых ощущений смогут прокатиться на аттракционе Zipline – совершить полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату. Наблюдать за смельчаками и просто любоваться красотами Москвы удобно будет с "Зеленой трибуны" – смотровой зоне с деревянными сиденьями, установленными в виде амфитеатра.

Иллюстрации проекта, демонстрирующие, как скоро будут выглядеть Воробьевы горы, Сергей Собянин разместил в своем телеграм-канале.

Ранее столичный градоначальник рассказал, какой доход имеет Москва от туризма.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

На Западе призвали передать Украине F-16 для ударов по России

Альянс готов лоббировать поставки истребителей

Макрон разрушил мечты НАТО об уничтожении России

Однако не стал открыто поддерживать Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей