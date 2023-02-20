Воробьевская набережная преобразится после благоустройства - Собянин

Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы

Одним из наиболее важных проектов по благоустройству в Москве в 2023 году станет Воробьевская набережная. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Воробьевская набережная станет уже 37-й набережной Москвы-реки, которую власти города привели в порядок за последние годы. Однако в данном случае это будет не просто очередное приятное место для прогулок. Этот проект логично продолжает возрождение спортивного кластера Воробьевых гор, которое активно продвигается и уже выходит на финишную прямую.

"Воробьевская – одна из немногих пешеходных набережных Москвы-реки. Больше 100 лет москвичи приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. И естественно, что любые работы по благоустройству в этом месте должны быть максимально бережными и щадящими",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге. После благоустройства на Воробьевых горах будет не только комфортно гулять – а длина пеших маршрутов по склонам увеличится на 3 км, к воде будут устроены удобные спуски, установлены новые светильники, указатели – но и заниматься спортом. В частности, для любителей бега проложат специальную дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием. Для поклонников быстрой езды создадут двухстороннюю велороллерную трассу.

Для фотосессий прекрасно подойдет установленный около причала №3 хештег "Счастье в парке" с красивой ночной подсветкой. Поблизости на крыше одного из причальных сооружений появится небольшая смотровая площадка с видом на воду и расположенные напротив "Лужники".

Новым парадным входом на Воробьевы горы станет Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.

На аллее установят стенды, посвященные олимпийским видам спорта и нашим легендарным спортсменам, а также плакаты с рассказами о животном и растительном мире заказника "Воробьевы горы". Вдоль маршрута будут лавочки, зоны отдыха, площадки для игр в петанк и керлинг. Сориентироваться во время прогулки поможет информационный стенд с трехмерной картой территории, размещенный у выхода из эскалаторной галереи.

Любители острых ощущений смогут прокатиться на аттракционе Zipline – совершить полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату. Наблюдать за смельчаками и просто любоваться красотами Москвы удобно будет с "Зеленой трибуны" – смотровой зоне с деревянными сиденьями, установленными в виде амфитеатра.

Иллюстрации проекта, демонстрирующие, как скоро будут выглядеть Воробьевы горы, Сергей Собянин разместил в своем телеграм-канале.

Ранее столичный градоначальник рассказал, какой доход имеет Москва от туризма.