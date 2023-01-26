Путин оценил вклад Собянина в реализацию проекта инновационного кластера МГУ

Москва открывает новые возможности для высокотехнологичных программ

Замечательной идеей назвал президент РФ Владимир Путин предложение студентов МГУ создать систему навигации по всей территории Московского государственного университета. Реализовать ее сможет помочь мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне в День студента 25 января президент побывал в главном вузе страны – МГУ им.Ломоносова. Вместе с мэром столицы он открыл кластер "Ломоносов" – флагман инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами университета. В ходе встречи ребята предложили создать для школьников – будущих абитуриентов – систему навигации, которая поможет им ориентироваться в МГУ.

Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет МГУ, идею одобрил и предложил обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину, который уже многое сделал для того, чтобы МГУ развивался.

"Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две – новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться",

– отметил Путин.

Строительство в Раменках десятиэтажного здания кластера "Ломоносов" площадью 65 тыс. кв. м длилось два года и завершилось в январе 2023 года. Планируется, что в целом научно-технологическая долина МГУ займет 455 000 кв. м и будет включать в себя девять кластеров.