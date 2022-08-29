"Мосфильм", Воробьевы горы и метро: Собянин рассказал о развитии Раменок и Очаково-Матвеевского

"Мосфильм", Воробьевы горы и метро: Собянин рассказал о развитии Раменок и Очаково-Матвеевского
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
Благодаря программе "Мой район" в Москве становится комфортнее жить, работать и отдыхать

Запад Москвы с советских лет наполнен разнообразными точками притяжения. Здесь и МГУ, и Воробьевы горы, и киностудия "Мосфильм". Сейчас эти объекты заново вписываются в современную жизнь благодаря реализации программы "Мой район".

Киностудия "Мосфильм" была основана на территории нынешних Раменок 90 лет назад. Там снято более 2,5 тыс.фильмов, в архивах хранятся уникальные декорации, костюмы, более 70 ретроавтомобилей и свыше 100 карет и повозок разных эпох. Сейчас там строятся новые съемочные павильоны, отвечающие самым современным запросам, а также возводится новый киноконцертный комплекс.

Но Москва заботится не только о зрелищах. На резервной территории МГУ между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского сейчас идет создание Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Проект реализуется по поручению президента РФ, отметил мэр Сергей Собянин.

"В результате реализации этого уникального проекта будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это – тысячи новых рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов Москвы",

– указал Сергей Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что городские власти заинтересованы в скорейшей реализации проекта ИНТЦ и активно помогают ускорить строительство. В частности, в кратчайшие сроки площадка была избавлена от мусора и самостроя.

Сейчас силами Москвы строится первый кластер "Ломоносов". Ожидается, что он будет сдан в конце 2022 – начале 2023 года, но уже сейчас заявки на размещение в нем подали около 200 компаний. 

Однако среди широкой публики Воробьевы горы более известны как смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама столицы, а также место для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Скоро эти возможности станут еще шире. В планах: запуск трех горнолыжных трасс длиной от 170 до 325 метров и двух прыжковых трамплинов, а также реконструкция Аллеи спортивной славы.

Вернется на Воробьевы горы и эскалаторная галерея, которая была закрыта еще в 1983 году. После ремонта, который должен завершиться через несколько месяцев, эскалаторы вновь будут запущены от метро "Воробьевы горы" к улице Косыгина.

Но Раменки и Очаково-Матвеевское полны не только общественными объектами. В этих районах живут люди, и задача властей сегодня – сделать их жизнь удобнее и комфортнее. Для этого, в первую очередь, важно было решить транспортные проблемы, ведь долгое время жителям приходилось добираться по 15-20 минут на автобусе до ближайшей станции метро.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. За последние годы здесь уже открыли 8 станций метро. По Раменкам и Очаково-Матвеевскому протянули Солнцевскую линию, в составе которой было открыто сразу 5 станций: "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки", "Мичуринский проспект" и "Озерная". Плюс здесь прошла Большая кольцевая линия со станциями "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

Кроме того, здесь уже открыли две новые станции Минская и Аминьевская на Киевском направлении и обновили Матвеевскую. Планируется, что в 2023-24 г.г. этот участок войдет в состав МЦД-4 ("Апрелевка" – "Железнодорожный"). Сейчас идет реконструкция станции Очаково, которая станет еще одним городским вокзалом наземного метро, а в 2023 году будет построена станция Поклонная. 

Для удобства автомобилистов построили вылетную 10-километровую магистраль проспект Генерала Дорохова от МКАД до ТТК в районе Сити. Открытая в августе эстакада в Матвеевском избавила водителей от необходимости петлять по жилым кварталам для выезда на магистраль. Северо-Западная хорда и новая дорога-связка между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского также многим сократили время в пути. 

Внутри районов тоже, разумеется, ведется большая работа по благоустройству. Большой Очаковский пруд вновь стал ухоженной зоной отдыха у воды. Обновлены скверы возле управы Очаково-Матвеевского и на Мосфильмовской улице, д.33-35. На Университетском проспекте благоустроена Аллея Победы.

Детские сады и школы, поликлиники и спортивные объекты, кинотеатры и учреждения культуры, парки и придомовые дворы – программа "Мой район" затрагивает все сферы жизни. А еще в Раменках и Очаково-Матвеевском активно реализуется программа реновации. К расселению запланировано 69 старых домов, часть новоселов уже обживаются в современных комфортных квартирах.

Ранее Собянин рассказал, что за последнее время сделано в СВАО.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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