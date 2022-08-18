Парк Яуза, МСД и социальные объекты: Собянин рассказал о развитии трех районов СВАО

Качество жизни жителей Отрадного, Северного и Южного Медведково улучшилось благодаря программе «Мой район»

Территории трех крупных районов на северо-востоке Москвы – Северное Медведково, Южное Медведково и Отрадное – присоединились к столице в 1960 году. Именно тогда там была сформирована большая часть жилищной, социальной, транспортной и общественной инфраструктуры. С годами она значительно обветшала, да растущему населению стало не хватать ее мощностей. Сейчас здесь проживают более 400 тысяч человек, и, чтобы сделать их жизнь лучше и комфортнее, требовались значительные работы по благоустройству. Реализовать их удалось благодаря запущенной Сергеем Собяниным программе "Мой район".

Жемчужиной северо-востока Москвы является река Яуза с прилегающими к ней зелеными зонами. В рамках программы благоустройства было решено обустроить парк "Яуза". Это единый рекреационный маршрут протяженностью около 20 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Ботанический сад, ВДНХ, Лосиный Остров.

На данный момент часть маршрута уже готова. Благоустроены пойма Яузы вдоль Заповедной улицы, два участка поймы реки Чермянка, а также территории вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов. Там проложены удобные пешеходные и велодорожки, обустроены зоны для прогулок и отдыха, смотровые, детские и спортивные площадки. Сейчас специалисты заняты реабилитацией участков поймы Яузы вдоль Северодвинской улицы от Широкой до Енисейской.

Параллельно ведутся работы по благоустройству придомовых территорий. Так, в проезде Шокальского обновили сквер "Северная медведица", реабилитировали Ясный пруд, разбили скверы вдоль улиц Декабристов и Пестеля.

Социальную инфраструктуру тоже приводят в порядок. В устаревших зданиях поликлиник идет капитальный ремонт и оснащение по новому московскому стандарту, на Полярной улице строится детская поликлиника – ее введут в эксплуатацию до конца года.

Модернизируются и учреждения культуры и образования. Так, выполнен капремонт Детской музыкальной школы им. Гречанинова на Северном бульваре, отремонтированы детская школа искусства "Феникс" и музыкальная школа "Весна" им. Пономарева. Обновлены здания нескольких библиотек. Новое футбольное поле в "Медведково Арене" и реконструированный стадион "Отрада" радуют любителей спорта.

Решается вопрос и с транспортной доступностью СВАО. Местные жители уже по достоинству оценили удобство МЦК и МЦД, а автомобилисты с нетерпением ждут открытия развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также запуск всего Московского скоростного диаметра (МСД), который даст жителям северо-востока столицы множество новых вариантов быстрых и удобных поездок по городу.

Нужно отметить еще один пункт программы "Мой район", который реализуется в Москве, – переселение из ветхих домов по проекту реновации. Только в Южном Медведково предстоит расселить 18 домов. Сейчас жильцы уже шесть домов празднуют новоселье, еще шесть домов строятся, для остальных подобраны стартовые площадки в пешей доступности от прежнего адреса.

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