Собянин рассказал о комплексном развитии Марьино и Люблино

Собянин рассказал о комплексном развитии Марьино и Люблино
Фото: АГН "Москва"
Несмотря на благоустройство парков и крупных объектов, самые масштабные проекты еще впереди

Районы Люблино и Марьино год от года будут становиться лучше и комфортнее для жителей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Люблино вошел в состав столицы еще в 1960 году. В то время Марьино еще отстраивали с самого нуля. Традиционно основным недостатком районов считалась экология из-за выбросов нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений.

В 2011 году началась реконструция объектов. Инфраструктура Курьяновских очистных была перекрыта специальными крышками и оборудована газоочистными сооружениями. Модернизация сократила вредные выбросы в четыре раза.

В Марьино и Люблино имеются станции метрополитена. А в 2023 году уже откроют юго-восточный участок Большой кольцевой линии. Действует и МЦД-2 на четыре станции.

Реконструкция перекрестка Люблинской улицы с Волгоградским проспектом упростила передвижение для жителей. Отремонтировали Братеевский мост, приведена в полный порядок Бесединская развязка на МКАДе.

Впереди, указал Собянин, самые главные проекты: Юго-Восточная хорда и Южная рокада с развязкой на МКАД, Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой.

Приводится в порядок и рекреационная зона: благоустроенный парк 850-летия Москвы превратился в одну из первых спортивных и комфортных для отдыха зон столицы. Отремонтировали Дюссельдорфский парк, "Усадьбу Люблино", Аллею семьи, скверы Люблинский, имени Чехова, имени Судакова, не считая благоустройства десятков улиц, дворов и территорий школ. Впереди – проект по благоустройству прудов-регуляторов в Марьино.

Люблино входит в один из центров реновации, где планируется расселение 152 ветхих домов – жителей переселят в новостройки.

Тем временем обновляют и социальные объекты – филиал №3 детской городской поликлиники №148, филиал №1 детской городской поликлиники №150 и иные учреждения.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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