Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы

Строительство идет полным ходом

В насторящее время в Москве ведутся работы на четырех участках новой магистрали. Всего планируется строительство шести эстакад, трех путепроводов, подземного и двух надземных пешеходных переходов.

Южная рокада в перспективе должна стать альтернативой МКАДу и Третьему транспортному кольцу на юге столицы, указал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках проекта создания Южной рокады ведутся работы на четырех участках – строительство дорог от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД и Донецкой улицы на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной, а также развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней", – указал чиновник.

Скоростная трасса разделена на восемь участков. Готова уже половина – от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.

Южная рокада входит в состав транспортного каркаса Москвы вместе с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Она должна стать звеном для крупнейших автомагистралей столицы.