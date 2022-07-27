Собянин рассказал о масштабном развитии Северного и Южного Бутово

Район превратился в центр Новой Москвы

В Южном и Северном Бутове занимаются благоустройством рекреационной зоны со строительством станций метрополитена, стройкой магистрали и возведением соцобъектов в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Застройка Северного и Южного Бутово началась в конце 1980-х годов. Сегодня там проживают свыше 300 тысяч человек. Самая основная проблема – расположенность района за МКАДом. Однако власти добились того, чтобы при расширении столицы на юго-запад Бутово превратился в центр Новой Москвы.

В ближайшие годы будет построен административно-деловой центр "Коммунарка". Тем временем продолжается модернизация действующих и строительство новых транспортных артерий, связывающих Бутово с другими районами. Восемь лет назад Бутовская линия была продлена до "Битцевского парка".

За краткие сроки удалось реконструировать Варшавское шоссе, возвести эстакаду на пересечении с улицей Маршала Савицкого. А в следующем году ожидается открытие Московского скоростного диаметра.

Благоустроен Парк в пойме реки Битцы, приведено в порядок общественное пространство с набережной вдоль Верхнего и Малого Качаловских прудов, у жилого копмплекса "Синяя птица" появился отличный спортивный кластер. По просьбе местного совета ветеранов в этом году в Бутово реализуют еще ряд проектов – создадут в пределах улиц Бунинская Аллея и Адмирала Руднева "Аллею Славы".

У Бутово построен клинический центр "Коммунарка" – это одна из илучших больниц страны. Продолжается программа по модернизации амбулаторного звена.