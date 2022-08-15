Как преобразился Левобережный: Собянин рассказал о развитии района

Школы, транспортные развязки, парки, Северный речной вокзал - преобразования идут по всем направлениям

Буквально за несколько лет на севере Москвы произошли кардинальные перемены. Из отдаленного спального района Левобережный превратился в место притяжения москвичей и гостей столицы, при этом стал удобен для местных жителей и сотрудников. О том, что сделано в Левобережном, рассказал побывавший там мэр Сергей Собянин.

Повод для посещений градоначальником этого района столицы был более чем радостным: открытие нового здания школы с детским садиком на Смольной улице. Учитывая, сколько вокруг строится новых домов, образовательные учреждения для детей там очень востребованы. Причем, это уже второе "новоселье" школьников за короткое время. В прошлом году своих первых учеников приняла школа в Валдайском проезде, 14/1. Она рассчитана на 1900 учащихся, т.е. это одна из самых больших школ в Москве.

"Строительство школ и детских садов – самый надежный индикатор динамичного развития. И, действительно, Левобережный переживает сегодня свое второе рождение",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге.

Благодаря открытию в 2018 г. буквально в центре района новой станции метро "Беломорская", добираться туда стало гораздо быстрее и удобнее. Десятки тысяч людей получили доступ к подземке в шаговой доступности от дома, к тому же это сразу буквально вдвое – со 120 тысяч пассажиров в сутки до 68 тысяч – разгрузило самую востребованную прежде станцию Замоскворецкой линии "Речной вокзал". А построенная на "зеленой ветке" станция "Ховрино" стала удобным транспортно-пересадочным узлом.

Избавиться от легендарных пробок в районе удалось и за счет реконструкции Ленинградское шоссе с развязкой на МКАД, а также строительства поблизости Московского скоростного диаметра – бессветофорного участка пути с севера столицы на юго-восток.

Улучшение транспортной доступности района стало привлекать сюда больше жителей – люди начали охотнее рассматривать его для постоянного проживания – и туристов. Этому способствовало и благоустройство общественных мест в Левобережном в рамках программы "Мой район".

После реставрации Северный речной вокзал стал еще одной архитектурной и туристической жемчужиной Москвы. Историческое здание, благоустроенный парк, живописная набережная притягивают людей, а площадь перед вокзалом со знаменитой широкой лестницей стала излюбленным местом для селфи.

Здесь проводят церемонии бракосочетания. С отреставрированных причалов уходят круизные суда в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Астрахань, Углич и другие города России.

Обновленный парк "Дружба" у метро "Речной вокзал" стал популярным местом для прогулок. На берегу Химкинского водохранилища создана комфортная пляжная зона, где можно не только загорать и отдыхать в тени, но и заниматься спортом, включая пляжный волейбол.

В планах на ближайшее время – благоустройство другого берега водохранилища, возле Ленинградского моста. В будущем здесь намечается устроить единую пешеходную зону от Ленинградского моста до Северного речного вокзала. Грузовой порт планируется отсюда перенести, а на его месте возвести новый жилой комплекс с детской и общественно-деловой инфраструктурой. Проект предусматривает создание свыше 14 тыс. рабочих мест.