Три поликлиники Москвы возобновили прием пациентов

Три поликлиники Москвы возобновили прием пациентов
Фото: АГН Москва
Здания были отремонтированы и оснащены в соответствии с новым московским стандартом

Три поликлиники открылись в Москве после капитального ремонта. Качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома получат пациенты филиала № 3 городской поликлиники № 219, детской поликлиники № 98 и филиала № 1 детской поликлиники № 58. Это почти 100 тысяч жителей районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту активно продолжается. После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских",

– сообщила Анастасия Ракова. По ее данным, на сегодняшний день в рамках программы отремонтированы уже 58 зданий районных поликлиник в Москве. Там обновили внутреннюю и внешнюю отделку, инженерные системы, установили современное цифровое медицинское оборудование, обустроили комфортные зоны ожидания.

Новый облик получили не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории. Там организовали места для отдыха, обустроили парковки для велосипедов и самокатов, установили новые опоры освещения с энергоэффективными фонарями, возле детских поликлиник создали игровые зоны.

Новый московский стандарт подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий поликлиник, установку самого современного оборудования, удобную навигацию, а также единый стандарт набора врачей-специалистов. В программу обновления столичных поликлиник вошло более 200 зданий – почти половина амбулаторного фонда города. На время ремонта пациентов поликлиник переводят в другие филиалы. 

Ранее стало известно о решении расширить Московскую программу ранней помощи детям с особенностями развития.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Друг" Путина заманил НАТО в разрушительную ловушку "Уловка-22"

В США недовольны наличием серьезных проблем в альянсе

"Садись, двойка": Захарова врезала эстонскому премьеру-русофобке

В Москве привыкли к заявлениям за гранью разумного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей