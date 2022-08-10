Здания были отремонтированы и оснащены в соответствии с новым московским стандартом

Три поликлиники открылись в Москве после капитального ремонта. Качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома получат пациенты филиала № 3 городской поликлиники № 219, детской поликлиники № 98 и филиала № 1 детской поликлиники № 58. Это почти 100 тысяч жителей районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту активно продолжается. После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских",

– сообщила Анастасия Ракова. По ее данным, на сегодняшний день в рамках программы отремонтированы уже 58 зданий районных поликлиник в Москве. Там обновили внутреннюю и внешнюю отделку, инженерные системы, установили современное цифровое медицинское оборудование, обустроили комфортные зоны ожидания.

Новый облик получили не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории. Там организовали места для отдыха, обустроили парковки для велосипедов и самокатов, установили новые опоры освещения с энергоэффективными фонарями, возле детских поликлиник создали игровые зоны.

Новый московский стандарт подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий поликлиник, установку самого современного оборудования, удобную навигацию, а также единый стандарт набора врачей-специалистов. В программу обновления столичных поликлиник вошло более 200 зданий – почти половина амбулаторного фонда города. На время ремонта пациентов поликлиник переводят в другие филиалы.

Ранее стало известно о решении расширить Московскую программу ранней помощи детям с особенностями развития.