К проекту присоединились еще девять учреждений соцзащиты

Благодаря расширению городского сервиса ранней помощи детям с особенностями развития получить такие услуги смогут порядка 600 семей. Ранее в программе принимали участие около 400 особенных детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участие в проекте подразумевает сопровождение персонального координатора, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи и поддержит в самых разных ситуациях.

"Наша первейшая задача – сохранить семью, привычный образ жизни людей, окружить малыша и родителей заботой. Зачастую в этот период нужна простая человеческая поддержка, чтобы рядом был тот, кто поможет, выслушает, подскажет, что делать дальше", – пояснила заммэра.

Она отметила, что к проекту присоединились еще девять учреждений соцзащиты. Это реабилитационные центры "Царицыно", №76, "Формула роста", "Семь-Я", "Дом детей" и другие.

Специалисты находят семьи, нуждающиеся в соцподдержке, еще на этапе женской консультации и предлагают им помощь до рождения ребенка. Самые частые причины обращения к сотрудникам программы – задержки моторного и психоречевого развития, нарушения слуха, зрения, недоношенность.

Всего служба ранней помощи взаимодействует с 12 поликлиниками и 18 больницами Москвы.