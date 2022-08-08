От идеи до реализации: как Агентство инноваций Москвы помогает развивать технологичные проекты

Ассоциация открывает талантливым айтишникам новые горизонты, занимаясь поиском инвесторов и подыскивая заказчиков

Агентство инноваций Москвы предлагает линейку программ для бизнеса на самых разных стадиях – от появления идеи до того момента, когда у компании появится готовый продукт с желанием выйти на новые рынки. Агентство летом отметило десятилетие. Его создали в 2012 году для поддержки столичным технологическим компаниям. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за все это время в программе приняли участие более десяти тысяч предприятий. Агентство оказывает им помощь в масштабировании бизнеса, привлечении инвестиций и поиске заказчиков.

"Программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль. С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы, включая тестирование технологий в реальных условиях, поиск инвесторов и расширение бизнеса", – указала Сергунина.



Так, агентство инноваций помогает талантливым айтишникам, предлагая принять участие в хакатонах и конкурсах по разработке цифровых технологий. Конкурсанты подбирают себе самостоятельно команду, с которой с нуля разрабатывают решение под городской запрос, а затем дорабатывают его и пытаются внедрить.

Один из примеров – конкурс на соискание премий Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", который проводится уже четвертый год. Участникам предлагается решить одну из актуальных задач для столицы. К примеру, создание электронной базы для бездомных животных, интерактивную карту благоустройства города или сервис персональных рекомендаций по организации досуга.

Победители и призеры получают премии на открытие стартапа и доработку продукта. С 2019 года для участия в программе зарегистрировались свыше 16,5 тысячи человек, а общий призовой фонд превысил 38,4 миллиона рублей.