В Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года

Объекты будут реконструировать по новым правилам - со значительным отступом от береговой линии

Теперь столичные набережные создают по новым правилам, допуская значительный отступ от береговой линии. До 2026 года в городе благоустроят одиннадцать набережных, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Чиновник указал, что в последнем квартале 2022 года уже будет готова набережная Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК – 890-метровый участок с тремя причалами и детскими площадками, выставочным залом и амфитеатром в единой конструкции с кафе и шестью велопарковками.

До конца будет благоустроена Симоновская набережная на отрезке от Крутицкой набережной до Восточной улицы. Пока что она выполнена на треть – в 2023 году все работы будут завершены.

В 2024-м начнется благоустройство Шелепихинской набережной в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта.

Новые правила создания набережных позволят организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.