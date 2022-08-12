Онкоцентр имени Логинова в Москве достроят до конца 2022 года

А с 2023-го медучреждение начнет принимать пациентов

Новый лечебно-диагностический корпус Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова будет достроен уже до конца года. Проект является одним из наиболее масштабных в Москве. Площадь здания достигнет 75,6 тыс. квадратов, а лечебные и диагностические мощности центра увеличатся в полтора раза.

Речь идет о системообразующем уникальном городском станционаре, который позволит Москве расширить сферу возможностей – от диагностики до лечения наиболее сложных видов опухолей. Первых пациентов начнут принимать уже с 2023 года.

"Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи – от диагностики до лечения даже самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований", – сообщил Игорь Хатьков, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова



В центр поставят более 40 тысяч единиц оборудования, включая КТ– и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую технику.

Оказание медпомощи будет как амбулаторным, так и стационарным. Круглосуточный стационар будет работать на четыреста с лишним коек, дневной и с реанимационным отделением – на 30 и 38 коек соответственно.