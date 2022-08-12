Онкоцентр имени Логинова в Москве достроят до конца 2022 года

Онкоцентр имени Логинова в Москве достроят до конца 2022 года
Фото: АГН Москва
А с 2023-го медучреждение начнет принимать пациентов

Новый лечебно-диагностический корпус Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова будет достроен уже до конца года. Проект является одним из наиболее масштабных в Москве. Площадь здания достигнет 75,6 тыс. квадратов, а лечебные и диагностические мощности центра увеличатся в полтора раза.

Речь идет о системообразующем уникальном городском станционаре, который позволит Москве расширить сферу возможностей – от диагностики до лечения наиболее сложных видов опухолей. Первых пациентов начнут принимать уже с 2023 года.

"Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи – от диагностики до лечения даже самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований", – сообщил Игорь Хатьков, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова 

В центр поставят более 40 тысяч единиц оборудования, включая КТ– и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую технику.

Оказание медпомощи будет как амбулаторным, так и стационарным. Круглосуточный стационар будет работать на четыреста с лишним коек, дневной и с реанимационным отделением – на 30 и 38 коек соответственно.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Провоцируют катастрофу: раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Станция подверглась массированной атаке

"Свободная охота": названа главная тактика российской авиации на Украине

Главная опасность - украинские ПВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей