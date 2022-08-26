Собянин рассказал о новинках "Московской электронной школы"

Базы МЭШ постоянно пополняются, появляются новые сервисы для учителей, учеников и родителей

В последние годы уровень столичного образования ощутимо пошел вверх. По итогам прошлого года каждый восьмой 11-классник стал обладателем московской медали "За особые успехи в обучении". Школьники Москвы только в 2021 г. взяли 24 призовых места на международных предметных олимпиадах. Причем отличные результаты показывают ребята не только из "престижных" школ, но и обычных районных. Произошло это, в том числе, благодаря реализации проекта "Московская электронная школа" (МЭШ), который стартовал в 2016 году.

МЭШ – это цифровая сокровищница, где собраны тысячи сценариев уроков, самодиагностик, виртуальных лабораторий, учебников, художественных книг, интерактивных приложений и проч. Кроме того, это система, где воедино собраны различные инструменты, необходимые для организации процесса образования, от электронного дневника до учебных планов.

"МЭШ – живая, постоянно развивающаяся система, в которой ежедневно – даже в дни каникул и отпусков – появляется новый интересный контент и полезные инструменты",

– отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В наступающем году пользователей МЭШ ждут новинки. К примеру, сервис "Портфолио учащегося", который появился в 2021 г. и где отражаются успехи ребенка в олимпиадах и соревнованиях, скоро начнет пополняться автоматически. Данные об участии и победах учащегося в творческой и культурной сфере будут загружать детские школы искусств и театры.

У педагогов также появится портфолио, где будут собраны сведения об их профессиональных достижениях.

В новом учебном году в библиотеке МЭШ будут доступны более 200 "Рабочих тетрадей" издательства "Просвещение" по 16 предметам школьной программы для 5­-11 классов с функцией автопроверки.

Еще "Московская электронная школа" скоро научится рекомендовать кружки, секции и занятия, исходя из интересов конкретного ребенка на основе данных в "Портфолио".

Весной 2021 года в МЭШ появился инструмент "Тематическое оценивание". Он позволяет увидеть средние баллы учащихся по каждой учебной теме. Учителя благодаря ему смогут лучше оценить общую картину усвоения учебного материала, а родители – понять, как ребенок справился с конкретным материалом.

Носить бумажные справки от врача в школу теперь тоже не нужно. Если ребенок прикреплен к городской поликлинике, информация в МЭШ поступает автоматически из электронной медкарты ребенка.

В планах на ближайшее будущее – запустить мобильное приложение "Журнал МЭШ", куда учителя смогут со смартфона вносить данные об успеваемости и комментарии к оценкам, просматривать расписание, записывать домашние задания и т.д.

Ожидается также, что скоро у родителей появится возможность давать через МЭШ согласие на участие ребенка в выездных мероприятиях.

Ранее приложение "Дневник МЭШ" стало финалистом международной премии образовательных проектов.