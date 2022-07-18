Школьники из Москвы завоевали два золота на Международной олимпиаде по физике

Мероприятие проходило с 10 по 17 июля

Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной физической олимпиаде. Победители – выпускник лицея "Вторая школа" Илья Гладышев и воспитанник Центра педагогического мастерства Даниил Рынкевич.

Всего российские школьники завоевали пять золотых медалей под руководством проректора по учебной работе Московского физико-технического института Артема Воронова.

Мероприятие проводили в дистанционном формате в период с 10 по 17 июля. Участвовали в конкурсе представители 75 государств под организаторством Швейцарии.

В состязание включили два этапа, каждый из которых длился по пять часов. А экспериментальная часть была смоделирована на этот раз на компьютерах, а не в лабораториях.

В Москве у школьников есть возможность попробовать себя в естественных и научных дисциплинах в рамках проекта "Математическая вертикаль", которая обеспечивает качественую подготовку. Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Состав каждой сборной – не более пяти учеников, которые показали высокие результаты на нацинальных соревнованиях. В РФ это всероссийская олимпиада по физике, квалификационные сборы и Азиатская физическая олимпиада.