Школьники из Москвы завоевали два золота на Международной олимпиаде по физике

Школьники из Москвы завоевали два золота на Международной олимпиаде по физике
Фото: АГН "Москва"
Мероприятие проходило с 10 по 17 июля

Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной физической олимпиаде. Победители – выпускник лицея "Вторая школа" Илья Гладышев и воспитанник Центра педагогического мастерства Даниил Рынкевич.

Всего российские школьники завоевали пять золотых медалей под руководством проректора по учебной работе Московского физико-технического института Артема Воронова. 

Мероприятие проводили в дистанционном формате в период с 10 по 17 июля. Участвовали в конкурсе представители 75 государств под организаторством Швейцарии.

В состязание включили два этапа, каждый из которых длился по пять часов. А экспериментальная часть была смоделирована на этот раз на компьютерах, а не в лабораториях. 

В Москве у школьников есть возможность попробовать себя в естественных и научных дисциплинах в рамках проекта "Математическая вертикаль", которая обеспечивает качественую подготовку. Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Состав каждой сборной – не более пяти учеников, которые показали высокие результаты на нацинальных соревнованиях.     В РФ это всероссийская олимпиада по физике, квалификационные сборы и Азиатская физическая олимпиада.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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