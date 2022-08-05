Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе "Мой район"

Самые главные проекты еще впереди

За последние годы было многое сделано для реконструкции территорий Перово и Вешняков. Однако многое еще впереди: только в этом году предстоит реализация двух крупнейших проектов по созданию качественной городской среды: реконструкция стадиона "Авангард" и реабилитация лесопарка Кусково.

Главный спортивный центр Перово – "Авангард" – не знал такой роскоши, как капитальный ремонт, с 1954 года. В рамках реконструкции на стадионе восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе Энтузиастов и мозаичные панно. А на футбольном поле планируется уложить искусственный газон и сделать систему подогрева, чтобы играть и тренироваться практически круглогодично. Будет обустроено порядка десяти открытых спортивных и детских площадок.

Пять новых павильонов для занятий спортом предназначены для единоборств, командных видов спорта и скейтбординга. А территория между павильонами станет местом проведения турниров и праздничных мероприятий. Зимой здесь зальют каток.

Несколько лет назад была приведена в порядок усадьба "Кусково" – восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр севернее Голандского домика. Создали систему водоотвода и привели в порядок павильон "Грот" с другими памятниками архитектуры.

Отдельного упоминания стоит и парк в Кусково, где идут работы по реабилитации семи прудов, затянутых илом и камышами. Очищают канал Большого Дворцового пруда. В парке высадят восемь тысяч деревьев с кустарниками, появятся цветники и газоны. Ну а для любителей активного отдыха устроят беговые и веломаршруты, десятки спортивных площадок, включая воркаут, памп-трек и скейт-парк. На стадионе "Фрезер" появятся большое футбольное поле с подогревом и трибунами и малое для тренировок.

В Вешняках приведут в порядок сквер по улице Юности, который вместе с лесопарком Кусково и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону. Еще один проект сезона – благоустройство жилого квартала в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой.

Продолжают развивать и социальную инфраструктуру с открытием поликлиник, лечебно-диагностических комплексов, ремонтом школ и зданий бывших кинотеатров. Перово – один из центров реновации в столице. Планируется расселение 196 жилых домов.