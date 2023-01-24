Собянин оценил отмену турникетов в наземном транспорте Москвы

Собянин оценил отмену турникетов в наземном транспорте Москвы
Фото: Кардашов Антон/ АГН Москва
Пользоваться автобусами и трамваями в столице стало еще удобнее

Установка турникетов на входе в наземный транспорт Москвы была оправданной, но представляющей неудобство мерой. Поэтому как только появилась возможность, все ограничения на вход и выход для пассажиров были отменены. На это указал мэр столицы Сергей Собянин.

В свое время турникеты были установлены для борьбы с безбилетниками. Аналогичная практика существовала в большинстве городов мира. Однако Сергей Собянин был убежден, что нежелание москвичей оплачивать проезд было связано с тем, что жители оставались недовольны качеством получаемой услуги.

"Да, многие пассажиры не хотят платить за проезд. Но почему они так поступают? Может, потому что поездки в наземном транспорте вызывают у них исключительно негативные эмоции? Измените общественный транспорт – изменится и отношение к оплате за проезд",

– вспоминает Сергей Собянин свои мысли в 2011 году. В тот же год Москва приступила к реализации программы модернизации общественного транспорта. Началось активное обновление подвижного состава: на улицах стали курсировать современные трамваи, автобусы, а затем и электробусы. Старые автобусные остановки сменили новыми павильонами с удобными лавочками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, камерами видеонаблюдения.

Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва

Огромную роль для возвращения популярности общественного транспорта сыграло появление выделенных полос: благодаря им существенно снизилось время в пути по маршрутам, сократилось количество ДТП с участием автобусов.

Наконец, оплата проезда по карте "Тройка" через валидаторы, установленные у каждых дверей автобуса и трамвая, существенно упростила процесс. В результате в 2018 году во всем московском наземном транспорте турникеты были отменены. Спустя четыре года можно утверждать, что эксперимент удался:

"Практически полностью исчезли очереди на остановках. Даже на крупных пересадочных узлах у метро время посадки сократилось до 1 минуты, тогда как раньше могло достигать 10 минут. Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще",

– подводит итоги Сергей Собянин. Москвичи, в свою очередь, оправдали доверие: "зайцев" больше не стало, люди честно оплачивают проезд с карты через валидаторы. В свою очередь, столичные власти продолжают работу над системой преференций для пассажиров. К примеру, с 2021 г. был запущен сервис бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта, а с 2022 г. такая возможность появилась внутри одного маршрута. В результате в прошлом году москвичи сэкономили более 161 млн рублей на оплате проезда.

"Спасибо каждому пассажиру, оплачивающему проезд. Благодаря вам мы продолжаем делать транспорт в Москве лучше. Без вашего ответственного отношения это было бы невозможно",

– написал Сергей Собянин на своем сайте.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, как изменится в ближайшее время сеть метрополитена в Москве.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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