Новые МЦД и пригородные вокзалы в 2023 году изменят привычные маршруты москвичей

Еще пять миллионов жителей столицы и Московской области получат удобное транспортное сообщение

Для развития наземного метро Москвы наступает самый продуктивный период. В 2023 году столица вместе с ОАО РЖД откроет движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3 и МЦД-4, закончит реконструкцию и строительство 14 пригородных вокзалов и завершит реверсивное движение на участке МЦД-1 от Савеловской до Белорусской. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, главное событие – запуск МЦД-3 и МЦД-4 – ожидается в августе – сентябре наступившего года. Протяженность МЦД-3 составит 85 км. На новой линии будет 41 станция, в результате пассажиры получат 21 новый вариант пересадок на метро, другие диаметры и МЦК.

МЦД-4 станет самой протяженной железнодорожной веткой, которая объединит семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. Всего МЦД-4 даст 35 новых вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

"У пассажиров появится возможность строить абсолютно новые маршруты, оплачивать поездки еще на двух транспортных артериях с помощью единой билетной системы московского транспорта и пользоваться комфортными поездами",

– подчеркнул Максим Ликсутов. Это не только повысит уровень удобства для пяти миллионов жителей Москвы и Подмосковья, но и позитивно повлияет на развитие территорий.

Параллельно будет закончена реконструкция станций и вокзалов на уже действующих линиях. Так, на станции Марьина Роща МЦД-2 появится новый транспортно-пересадочный узел, который в перспективе объединит МЦД-2, МЦД-4, а также Люблинско-Дмитровскую линию метро и БКЛ. А на Курском вокзале после реконструкции начнут останавливаться поезда второго и четвертого диаметров.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что запуск МЦД-4 разгрузит три линии московского метро.