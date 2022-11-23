Для пассажиров московского транспорта ввели заморозку годовых абонементов на 14 дней

Если вы никуда не ездили, неиспользованный период не сгорит

Пользователи столичного транспорта теперь могут заморозить годовой абонемент, записанный на карту "Тройка", сроком до двух недель. У пассажиров не сгорят неиспользованные дни, когда в поездках нет необходимости. Опция будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт" летом 2023 года.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лисутов указал, что меры были приняты по просьбе пассажиров. Развитие метрополитена требует развития и билетной системы Москвы – теперь они станут комфортнее и, что самое важное, выгоднее.

"По просьбе пассажиров летом 2023 года появится возможность на 14 дней замораживать годовые абонементы – это удобно, если вы, например, едете в отпуск или находитесь на больничном. Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета", – уточнил Ликсутов.

Мобильные приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт" находятся в постоянной модернизации. Первое приложение создано в первую очередь для облегчения пользования рельсовым транспортом, второе – для наземного, однако "Московским транспортом" могут пользоваться автовладельцы, пользователи каршеринга, кикшеринга и байкшеринга.