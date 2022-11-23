Для пассажиров московского транспорта ввели заморозку годовых абонементов на 14 дней

Для пассажиров московского транспорта ввели заморозку годовых абонементов на 14 дней
Фото: АГН Москва1
Если вы никуда не ездили, неиспользованный период не сгорит

Пользователи столичного транспорта теперь могут заморозить годовой абонемент, записанный на карту "Тройка", сроком до двух недель. У пассажиров не сгорят неиспользованные дни, когда в поездках нет необходимости. Опция будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт" летом 2023 года.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лисутов указал, что меры были приняты по просьбе пассажиров. Развитие метрополитена требует развития и билетной системы Москвы – теперь они станут комфортнее и, что самое важное, выгоднее.

"По просьбе пассажиров летом 2023 года появится возможность на 14 дней замораживать годовые абонементы – это удобно, если вы, например, едете в отпуск или находитесь на больничном. Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета", – уточнил Ликсутов.

Мобильные приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт" находятся в постоянной модернизации. Первое приложение создано в первую очередь для облегчения пользования рельсовым транспортом, второе – для наземного, однако "Московским транспортом" могут пользоваться автовладельцы, пользователи каршеринга, кикшеринга и байкшеринга.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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