Стоимость проезда в Москве поднимут меньше уровня инфляции

Стоимость проезда в Москве поднимут меньше уровня инфляции
Фото: АГН Москва
Изменение тарифов на городской транспорт в столице ожидается после Нового года

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится со 2 января 2023 года. По решению столичного правительства подорожание составит в среднем 8%. Это меньше годового уровня инфляции почти на 6%, указали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Итак, после Нового года стоимость одной поездки в метро, МЦК и "Центральной" зоне МЦД по карте "Тройка" (билет "Кошелек") составит 50 руб., что на 4 руб. больше чем сейчас. Если пользоваться тарифом "90 минут", то подорожание составит 6 руб. – 75 руб. вместо нынешних 69 рублей.

При этом стоимость разовой поездки в общественном транспорте по "Единому" повысится лишь на 1 руб. – до 62 рублей. Соответственно, билет на две поездки будет стоить на два рубля больше, то есть 124 рубля. А для тех, кто предпочитает покупать сразу годовой абонемент, цена вообще не изменится: пассажирам Центральной зоны проездной билет на 365 дней обойдется в 19 тыс. 500 руб., а тем, кто пользуется зоной "Пригород", – 24 тыс. 450 рублей.

Не меняется тариф и при оплате проезда по Face Pay – одна поездка будет стоить 46 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 декабря 2022 года в Москве повысят плату за услуги ЖКХ, при этом повышение тарифов также будет ниже прогнозируемого уровня инфляции.

Кроме этого, с 24 декабря 2022 года на некоторых улицах Москвы подорожает парковка. Сама тарифная сетка останется прежней – от 40 до 450 руб., но на наиболее загруженных участках, где плата за парковку не достигает верхней границы ценового коридора, тариф может быть повышен на 8,6%.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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