На ВДНХ с 25 ноября заработает крупнейший каток Москвы

На ВДНХ с 25 ноября заработает крупнейший каток Москвы
Фото: АГН "Москва"
Запланированы мастер-классы по фигурному катанию и хоккею

Для жителей Москвы и гостей города проведут экскурсии на льду с мастер-классами по фигурному катанию и хоккею. На ВДНХ начинается зимний сезон с открытием самого большого катка Москвы – он появится 25 ноября, указала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

За восемь лет работы каток на ВДНХ посетили более 4,5 млн человек. Площадка довольно известна и популярна как среди москвичей, так и гостей города.

"С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны “Дружба народов” и “Каменный цветок”", – рассказала Сергунина.

Вместимость катка – порядка четырех с половиной тысяч человек. Площадь покрытия – свыше 20 тысяч квадратов, а вместе с инфраструктурой – 53 тысячи.

Каток на ВДНХ открыли в 2014 году. Площадка побила несколько рекордов: каток признавали официальном крупнейшим с искусственным льдом как в России, так и в мире в целом.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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