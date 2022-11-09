На юге Москвы в связи с ремонтом метро изменится схема движения автомобилей

В ближайшие полгода москвичам и гостям столицы в ЮАО придется пользоваться непривычными маршрутами

С 12 ноября 2022 года временно закрывается участок метро "зеленой" Замоскворецкой линии. Поезда не будут ходить от станции "Автозаводская" до "Орехово". Для удобства пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ и сократят интервалы в движении действующих автобусных маршрутов, в связи с чем схема проезда наземного транспорта также изменится.

Маршрут компенсационных автобусов КМ будет иметь остановки возле станций метро "Автозаводская", "ЗИЛ", "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно" и "Орехово". Поэтому на улицах между этими станциями временно организуют выделенные полосы. Проезжать по ним смогут только городские автобусы. Такси и тем более водители личных автомобилей ими воспользоваться не смогут.

Это же ограничение коснется существующих выделенок на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова. Кроме этого, на некоторых улицах ЮАО будет запрещена парковка, плюс на некоторых участках организуют одностороннее движение.

Замоскворецкая линия метро частично закрывается в связи с плановым капитальным ремонтом, а точнее – прокладкой нового тоннеля. Ожидается, что строительные работы продлятся примерно шесть месяцев.