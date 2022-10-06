На трех линиях метро курсирует уже 840 суперсовременных вагонов

Инновационный поезд "Москва-2020" отмечает День рождения. Ровно два года назад первый состав вышел на Кольцевую линию. Сегодня по столичной подземке курсируют уже 840 таких вагонов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Поезд “Москва-2020” – самый современный состав столичного метро, превосходящий по многим характеристикам большинство зарубежных аналогов",

– подчеркнул Ликсутов. В частности, этот состав от аналогов отличается более широкими дверными проемами и межвагонными переходами, тихим салоном, большим количеством USB-разъемов для зарядки устройств, кондиционерами с системой обеззараживания воздуха.

Сейчас новые поезда можно встретить на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Работа по обновлению подвижного состава столичной подземки продолжается.

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