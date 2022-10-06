На изготовлении мясной продукции специализируются 24 столичных производителя

За первые восемь месяцев 2022 года, с января по август, в Москве было произведено мясной продукции на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что сейчас в столице производством продуктов питания занимаются более 200 предприятий. Среди них 24 специализируются на изготовлении мясной продукции: сосисок, колбас, полуфабрикатов. За последнее время они увеличили выпуск таких продуктов. Больше всего нарастили производство копченой колбасы.

"Копченых колбас выпустили 90 тысяч тонн – на 22,1% больше по сравнению с показателями прошлого года",

– уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что московские продукты из мяса пользуются спросом не только в столице и других регионах России, но и за рубежом. В основном на экспорт отправляют мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию. По итогам 2021 года объем столичного экспорта мясных изделий составил 134,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в Москве нарастили производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.