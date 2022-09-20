Производство электрооборудования в Москве выросло за год почти на 40 процентов

Производство электрооборудования в Москве выросло за год почти на 40 процентов
Фото: АГН Москва
В столице работают свыше 170 предприятий

С начала текущего года объемы производства электрооборудования в Москве выросли практически на 40% в сравнении с прошлогодними показателями, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столичные предприятия производят световые приборы, кабели, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства. В январе – июле 2022 года компании Москвы изготовили почти на 40% больше таких товаров, чем за семь месяцев предыдущего года", – указал чиновник.

За семь месяцев 2022 года столичные предприятия поставили заказчикам оборудования на 54,9 млрд рублей, что превышает прошлогодние цифры более чем на 7%. Электрооборудование в городе выпускают свыше 170 предприятий – это и электродвигатели, и генераторы, трансформаторы, рапределительные устройства и контро-измерительная аппаратура.

Наращиванию объемов производства способствует системная и антикризисная поддержка. Столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства до сих пор принимает заявки на получение льготных инвестиционных кредитов, ставка по которым летом была снижена втрое – с 9 до 3 процентов. Максимальный размер кредита увеличили также в три раза – теперь он составляет три миллиарда рублей.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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