Оставшись без голливудских блокбастеров, кинопрокат в РФ оказался в сложной ситуации

Российский кинорынок переживает эпоху кардинальных перемен. Как он с этим справится, выйдет ли из ситуации победителем или зачахнет и погибнет, зависит от многих факторов, в том числе от поддержки зрителей и властей. Столица на этот счет определилась сразу: кино нам нужно и важно, поэтому киноиндустрии надо помочь. Насколько предлагаемые Москвой меры поддержки эффективны, в беседе с "Утро.ру" оценили эксперты, знающие ситуацию изнутри.

Не секрет, что последние десятилетия основной репертуар наших кинотеатров составляли голливудские блокбастеры. Выросли целые поколения, которые считали, что на больших экранах под попкорн и колу можно смотреть только американские триллеры и мультфильмы. И даже периодические успехи нашего кинематографа в отечественном прокате не помогали сломать стереотип, что настоящее кино – это только Голливуд. Российский зритель, хоть и морщился порой от откровенно слабого качества западной киноподелки или смеялся над очередным сценарием, как американцы опять "спасли мир", но продолжал ходить на эти фильмы.

Причин тут несколько, и одна из них довольно банальна: англоязычных фильмов просто намного больше снимают.

"До ухода Запада с российского рынка в наших кинотеатрах выходило по несколько новых иностранных фильмов в неделю, около 500 в год. Российских при этом – примерно 100. Некоторые из отечественных картин могли достойно конкурировать с западными блокбастерами, но проблема в том, что их было крайне мало",

– пояснил кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров. По его словам, в России прекрасно обстоит дело с авторским кино: его снимают, его привечают на международных кинофестивалях, фамилии Звягинцева, Германа, Сокурова, Твердовского известны за границей. Однако авторское кино никогда и нигде не давало кассовых сборов, а с коммерческим кино в России напряженно.

"Необходимо развивать индустрию коммерческого кинематографа. Но не надо делать ставку на боевики или фантастику – мы не сможем противопоставить такой наш фильм их фильму с бюджетом в 400 млн долларов. Мы должны снимать свое. И не только про достижения в спорте и исторические победы. "Холоп", "Последний богатырь" – вот наше кино, которое люди охотно идут смотреть", – привел пример Давид Шнейдеров.

Сейчас возникла ситуация, когда голливудские компании покинули российский кинорынок. С одной стороны, они буквально сами распахнули перед нашим кинематографом окно возможностей – для развития, для популяризации, для того, в конце концов, чтобы зритель в РФ поверил в отечественную киноиндустрию. Но чтобы почувствовать позитивный эффект, период перемен нужно сначала пережить. По щелчку пальцев репертуар кинотеатров нашими фильмами не наполнить – их еще надо, как минимум, снять, что требует времени и средств.

В этой ситуации Москва предложила киноиндустрии целый комплекс мер поддержки.

Во-первых, город протянул руку помощи кинотеатрам. В период с 28 июня по 28 июля они могли подать заявку на финансовую поддержку в размере до 50 млн рублей. Этой возможностью воспользовались 39 кинопрокатных организаций, т.е. почти половина работающих в Москве.

Второй момент: ведущим киносетям города были выделены гранты в размере около 6 млн рублей на рекламу российских фильмов. По оценке президента сети кинотеатров "КАРО" Ольги Зиняковой, эти средства не только помогут кинотеатрам преодолеть сложный период, но и пойдут на пользу кинопроизводителям и зрителям.

"В условиях отсутствия блокбастеров перед кинотеатрами стоит особая задача по перестраиванию маркетинговых и рекламных цепочек. Нужно реформировать прежнюю модель, чтобы целевой зритель наверняка получил информацию об интересующей его премьере и новинках репертуара. Поэтому субсидия придется очень кстати, за что мы благодарны столичным властям. Она поможет кинотеатрам пережить остаток года: чтобы грядущие большие российские премьеры собрали достойную кассу, им понадобится хорошее промо",

– отметила Ольга Зинякова.

Гранты предоставляются и кинематографистам, которые создают в своих картинах исторический, культурный, общественный образ Москвы: снимают ее площади, парки, набережные, театры. Эта мера работает с 2020 года. А сейчас город сделал ее еще привлекательнее, подняв ставку для полнометражных художественных фильмов или одного завершенного сезона сериала с 9 до 15 млн рублей. Для короткометражных художественных фильмов максимальный размер гранта увеличен с 3 до 4 млн рублей.

По мнению кинокритика Ирины Любарской, это – хорошая идея во многих отношениях. Москва – удобная площадка для съемок, в ней огромное множество разнообразных локаций, здесь есть хорошая кинематографическая база, снимать здесь достаточно дешево. Но прежде создатели сталкивались с трудностями бюрократического характера, чтобы получить разрешение на съемку в столице. Теперь для этого есть специальная структура, которая занимается согласованием, то есть не приходится обивать пороги чиновников.

Плюс, конечно, финансовое подспорье никогда не бывает лишним, ведь съемки фильма – это весьма затратное мероприятие. А Москва, в свою очередь, получает доход в виде арендной платы, трудоустройства граждан, популяризации своих театров, музеев, памятников.

"Идея прекрасно работает. Я сейчас отсматриваю короткий метр для одного фестиваля и вижу, что многие работы были так или иначе поддержаны Москвой: им были предоставлены льготы для съемок на каких-то локациях, различные гранты. В титрах это не конкретизируется, но видно, что Московская кинокомиссия работает, и это замечательно",

– считает Ирина Любарская.

Кстати о грантах. Летом в Москве было объявлено о предоставлении пяти поощрительных грантов в размере 10 млн рублей кинопроизводителям, которые первыми организуют съемки в новом городском кинопарке вблизи деревни Юрово в ТиНАО. Там можно будет снимать как батальные сцены, так и деревенские пейзажи и сцены в городском ландшафте.

Для режиссеров, которые присмотрели другие локации для съемок в Москве, тоже разработана система преференций. Они могут получить компенсацию 25% затрат на аренду (до 3,5 млн руб.), если снимают художественные фильмы и сериалы на объектах нежилого фонда Москвы, находящегося в городской собственности, рассказала представитель Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко.

"Очень важной мерой, неким вкладом в будущее нашей киноиндустрии, стало постановление о поддержке талантливых молодых студентов частных профильных киношкол города Москвы в части выделения грантов до 500 000 рублей на обучение",

– добавила Анастасия Зуенко.

Отдельной строкой стоит отметить заботу Москвы о городских кинотеатрах, входящих в сеть "Москино". В 2017 г. по решению мэра Сергея Собянина была утверждена программа модернизации помещений киносети. К настоящему моменту отремонтировано уже 11 из 13 кинотеатров: там установлено современное оборудование, в зрительных залах – удобные кресла, а вокруг – благоустроенная территория, где приятно провести время в ожидании сеанса.