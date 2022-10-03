По программе реновации в Москве расселили еще 50 домов

По программе реновации в Москве расселили еще 50 домов
Фото: АГН Москва
В общей сложности новое жилье получат жители 5175 старых зданий

С июля по сентябрь 2022 года в Москве по программе реновации расселили 50 домов. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Новоселье справляли во всех административных округах столицы.

"Больше всего на востоке Москвы – девять. В ТиНАО и ЮВАО - по восемь, на севере – семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов",

– уточнил Максим Гаман. Он подчеркнул, что реализация программы реновации идет быстрыми темпами. В частности, в третьем квартале 2021 года было расселено 11 зданий, то есть в нынешнем году мы наблюдаем почти пятикратный рост показателей.

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Почти миллион горожан, проживающих в ветхих домах, бесплатно получат новые квартиры в современных зданиях неподалеку от прежнего места жительства. 

Ранее мэр Сергей Собянин представил планы развития территории на юге Москвы по программе "Мой район".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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