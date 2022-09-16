Собянин представил планы развития территории на юге Москвы по программе "Мой район"

Работы по благоустройству затрагивают сразу три района

В ближайшее время в Чертаново планируется завершить сразу несколько крупных проектов по благоустройству, в результате которых транспортная доступность и уровень комфортности проживания на юге Москвы заметно повысится.

В трех районах – Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное – сегодня проживает более 380 тысяч человек. При этом основное строительство и закладка инфраструктуры здесь велись полвека назад. Понятно, что современным стандартам комфортной городской среды данная территория уже не отвечала. Запущенная мэром "Мой район" помогла правительству Москвы вместе с жителями Чертаново определить первоочередные задачи и благоустроить территорию, сохранив при этом ее особенности.

Сегодня уже можно смело заявлять, что транспортная доступность всех трех районов значительно повысилась. Продление Бутовской линии метро до станции "Битцевский парк" с пересадкой на станцию "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии позволило заметно разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию. В составе МЦД-2 открылись станции Красный Строитель и Покровское. А в 2023 году, когда будет полностью запущена Большая кольцевая линия, для жителей Чертановских районов откроются десятки новых вариантов маршрутов для поездок по городу.

Что касается автомобилистов и пассажиров автобусов, они уже по достоинству оценили проведенную реконструкцию Варшавского шоссе с новыми тоннелями, развязками, выделенной линией для общественного транспорта. В 2023 году планируется открыть южный участок Московского скоростного диаметра (МСД), по которому можно будет пересечь весь город без светофоров примерно за 40 минут, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Чертаново участвует в программе реновации. Прямо сейчас в новый дом на Варшавском шоссе (дом 139) переселяются жители семи старых пятиэтажек. Новое жилье строится и на территории бывшей промзоны "Красный строитель". Здесь также появятся новые детские сады, школы, поликлиники, паркинг, будут созданы 4,6 тыс. новых рабочих мест.

Прежние объекты образования и здравоохранения проходят полную реконструкцию. Из восьми поликлиник в Чертаново три уже открылись после ремонта – это филиал № 2 городской поликлиники № 2, филиал № 2 детской городской поликлиники № 98 и головное здание детской городской поликлиники № 98.

На Днепропетровской улице в новом учебном году в здании, где раньше был старый детский сад, открылась Школа первоклассника № 556. В следующем году планируется построить школу с детским садом по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Е и образовательный комплекс по адресу: Балаклавский проспект, дом 33, строение 3.

Конечно, внимание всей Москвы приковано к реабилитации Битцевского леса. Долгое время этот огромный зеленый массив на юге города оставался неухоженным, однако, когда начались работы по его благоустройству, некоторые активисты стали высказывать опасения, что чрезмерное вмешательство человека может навредить лесу. В результате власти города, учитывая пожелания жителей, разработали проект, согласно которому центральная часть Битцевского леса осталась неприкосновенной заповедной зоной, а удобные дорожки для прогулок и обустроенные зоны отдыха расположены на окраинах, где, в основном, и гуляют жители близлежащих домов.

Основные работы по реабилитации Битцевского леса будут завершены до конца 2022 года. По окраинам будет создано около 10 локальных рекреационных центров. К примеру, в Южном Чертаново вдоль улицы Академика Янгеля будет создан "Зеленый бульвар", соединенный с Ясеневской аллеей. Еще один экомаршрут "Крона деревьев" пройдет от Новоясеневского тупика до улицы Красного Маяка.

Не остались без внимания и другие зоны отдыха в Чертаново. Так, у парка "Каскад Кировоградских прудов" появилась удобная дорожно-тропиночная сеть с площадками для игр и занятий спортом. Возле Красного пруда также обновили территорию.

Сейчас в Чертаново идет модернизация Конноспортивного комплекса "Битца", построенного к Олимпиаде-80, и других спортивных объектов и учреждений культуры.

Ранее Собянин рассказал о развитии Раменок и Очаково-Матвеевского.