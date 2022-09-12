В приложении "Парковки России" появилась возможность сменить время начала парковки

В приложении "Парковки России" появилась возможность сменить время начала парковки
Фото: АГН Москва
В сервисе появилась новая функция по поручению городских властей

В приложении "Парковки России" появилась новая функция – можно отмотать назад время начала парковки транспорта, если автовладелец не смог ее вовремя оплатить. Сделать это необходимо после окончания периода парковки, чтобы отметить новое время в пределах текущего календарного дня. В российской столице уже доступна такая функция.

Пользователи могут сменить автомобильный номер и парковочную зону, либо продлить истекшую парковку. Для этого требуется ряд условий. Так, смена данных о парковке доступна лишь до конца суток. За сессию можно исправить либо начало, либо конец парковки.

Разрешено фиксировать до трех изменений в месяц. Новая функция доступна для физлиц в "Парковке России". В 2023 году исправить информацию можно и на портале "Московского паркинга", в том числе в личном кабинете юридического лица.

Задача по развитию функционала транспортного сервиса в Сети поступила от главы Москвы Сергея Собянина. Оплачивают парковку в приложении около 1,1 млн активных пользователей в месяц.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Все это разлетится": на Украине заявили о намерении расчленить Россию

Украинцы не стали исключать возможности зайти на территорию соседа

Минобороны Британии пришлось оправдываться после разоблачения Путина

В Лондоне выдвинули Москве встречные обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей