В приложении "Парковки России" появилась возможность сменить время начала парковки

В сервисе появилась новая функция по поручению городских властей

В приложении "Парковки России" появилась новая функция – можно отмотать назад время начала парковки транспорта, если автовладелец не смог ее вовремя оплатить. Сделать это необходимо после окончания периода парковки, чтобы отметить новое время в пределах текущего календарного дня. В российской столице уже доступна такая функция.

Пользователи могут сменить автомобильный номер и парковочную зону, либо продлить истекшую парковку. Для этого требуется ряд условий. Так, смена данных о парковке доступна лишь до конца суток. За сессию можно исправить либо начало, либо конец парковки.

Разрешено фиксировать до трех изменений в месяц. Новая функция доступна для физлиц в "Парковке России". В 2023 году исправить информацию можно и на портале "Московского паркинга", в том числе в личном кабинете юридического лица.

Задача по развитию функционала транспортного сервиса в Сети поступила от главы Москвы Сергея Собянина. Оплачивают парковку в приложении около 1,1 млн активных пользователей в месяц.