Собянин рассказал о сервисе по поиску предков москвичей

Составление генеалогического древа станет еще проще

Правительство Москвы вместе с компанией "Яндекс" разработало платформу, которая позволит распознавать рукописные тексты архивных документов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. При помощи данного сервиса будет проще получить информацию о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года.

В последние годы Главархив Москвы занимается оцифровкой старинных метрических книг, ревизских сказок, исповедных ведомостей. На сервисе "Моя семья" выложены уже более 7 млн страниц записей, которые велись при храмах и государственных учреждениях, о рождении, смерти, заключении браков, принадлежности к определенному сословию. Так что людям, заинтересованным в составлении своего генеалогического древа, можно не обращаться с запросами в Главархив и не просиживать часы в его читальном зале, а искать сведения о своих родственниках прямо из дома с личного компьютера.

Пользовательская активность на сервисе подтверждает, что москвичи хотят больше знать о своих прабабушках и прадедушках. К выложенным документам обратилось уже более 10 миллионов человек. Но такая работа, надо признать, требует много времени и терпения, ведь пролистывать цифровые страницы приходится вручную.

В ближайшее время поиск информации станет еще проще и удобнее. Разработчики "учат" систему распознавать рукописные тексты архивных документов, чтобы можно было осуществлять машинный поиск по запросу онлайн.

"Нейросеть, действующая на основе технологий искусственного интеллекта, переведет архивные документы в машиночитаемый формат. Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и система выдаст все упоминания о нем",

– поясняет Сергей Собянин. Таким образом, москвичи смогут узнать историю своего рода за многие поколения и передать эту память своим детям.

Ранее Собянин рассказал о планах по развитию сети московского метрополитена.