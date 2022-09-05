Собянин рассказал о планах по строительству метро

Собянин рассказал о планах по строительству метро
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
За последние годы сеть столичной подземки уже расширилась в полтора раза

К 2030 году 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Такую цель ставит перед собой правительство Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, задача это сложная, но решаемая.

Столичная подземка в последние годы развивается очень активными темпами. С 2011 года открыто более 100 станций метро и МЦК. К началу 2023 г. планируется замкнуть Большую кольцевую линию (БКЛ). После этого горожане получат не только новые точки входа в подземку, но и дополнительные удобные переходы на разные линии метро, МЦК, МЦД.

"Задача на ближайшие годы – построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское",

– рассказал Собянин в интервью "Вечерней Москве". Он также добавил, что на Люблинской ветке планируется построить станцию "Южный порт" для жителей будущего района. А на Кольцевой линии откроется станция "Суворовская" для пересадки на "Достоевскую".

Будет развиваться и наземное метро МЦД. Маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" уже интегрированы в систему московского метрополитена. Ожидается, что через год, к концу 2023 г., будет запущено регулярное движение пассажирских поездов по маршрутам МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Ранее Собянин рассказал, что абсолютное большинство москвичей выбирают для своих детей школы рядом с домом.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Пентагон создал дрон для распространения зараженных насекомых

Разработки американцев угрожают мировой безопасности

Два фактора помогли России обрести новых союзников в борьбе с Западом

Москва получает поддержку от выступающих против США держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей