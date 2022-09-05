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К 2030 году 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Такую цель ставит перед собой правительство Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, задача это сложная, но решаемая.
Столичная подземка в последние годы развивается очень активными темпами. С 2011 года открыто более 100 станций метро и МЦК. К началу 2023 г. планируется замкнуть Большую кольцевую линию (БКЛ). После этого горожане получат не только новые точки входа в подземку, но и дополнительные удобные переходы на разные линии метро, МЦК, МЦД.
"Задача на ближайшие годы – построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское",
– рассказал Собянин в интервью "Вечерней Москве". Он также добавил, что на Люблинской ветке планируется построить станцию "Южный порт" для жителей будущего района. А на Кольцевой линии откроется станция "Суворовская" для пересадки на "Достоевскую".
Будет развиваться и наземное метро МЦД. Маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" уже интегрированы в систему московского метрополитена. Ожидается, что через год, к концу 2023 г., будет запущено регулярное движение пассажирских поездов по маршрутам МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский".
Ранее Собянин рассказал, что абсолютное большинство москвичей выбирают для своих детей школы рядом с домом.
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