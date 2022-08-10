Путь для неспешных прогулок и спортивных тренировок пройдет в северо-западной части столицы

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу свяжет единый пешеходный маршрут. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Сейчас в СЗАО Москвы четыре отдельных территории, удобных для прогулок, но не связанных между собой. Новый маршрут не только позволит продлить пешеходную зону, но и разнообразит отдых местных жителей на свежем воздухе.

"Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе",

– заверил Сергей Мельников. По его словам, общая протяженность маршрута составит примерно три километра. Путь будет проходить по историческим регулярным аллеям Щукинского парка. Их уже практически привели в порядок: старый асфальт заменили на новый, но в основном использовали экологичное водопроницаемое покрытие TerraWay, которое хорошо пропускает воду и не запечатывает почву.

Щукинский парк и первый участок Всехсвятской рощи, около которого расположена станция МЦД "Щукинская", свяжет безымянный проезд между Щукинской и Авиационной улицами. Там сделают тротуары и новые пешеходные переходы. Чтобы попасть с территории первого участка рощи на второй, расположенный вдоль Волоколамского шоссе, организуют дополнительные пешеходные переходы.

Пройти на третий участок Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы можно будет по отремонтированному пешеходному переходу через трамвайные пути на пересечении Авиационной и Пехотной улиц. И оттуда по первому Пехотному переулку можно будет вернуться в начало маршрута – Щукинский парк.

Новый единый пешеходный маршрут можно будет использовать не только для прогулок, но и занятий спортом. На протяжении всего пути для горожан обустроены площадки силовыми тренажерами, оборудованы зоны для тихого отдыха с лавочками.

Вдоль маршрута также будут высажены разные растения. В дополнение к уже имеющимся клумбам устроят новые цветники. Кустарники планируется дополнить молодыми саженцами сосен.

Ориентироваться на маршруте поможет обновленная система навигации с информационными стендами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии Северного и Южного Бутово.