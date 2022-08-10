Москвичи определили программу развлечений на День города

Москвичи определили программу развлечений на День города
Фото: Максим Денисов, официальный портал мэра и правительства Москвы / АГН "Москва"
Праздник в честь 875-летия столицы состоится 10 - 11 сентября

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали программу общегородских и окружных мероприятий, посвященных юбилею Москвы. Как показали итоги голосования на платформе, наибольший интерес москвичей вызывают акции благотворительных фондов, мероприятия для детей и праздничные программы в парках столицы.

Почти половина проголосовавших (49%) предпочитает развлечения в центре города и общественных местах отдыха. Если говорить о мероприятиях в округах, то москвичи хотели бы посетить неподалеку от дома концерты современной музыки (35%), послушать классику (20%), посмотреть театрализованные представления (29%).

В этом году отмечается значительный интерес москвичей к праздничным мероприятиям в честь Дня города. В прошлом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия не проводились, но библиотеки, музеи, культурные центры устраивали приуроченные к празднику акции, а вечером в городе был красочный фейерверк.

Голосования на портале "Активный гражданин" были запущены в 2014 году. Сейчас у проекта более шести миллионов участников. Они принимают решения, как назвать улицы и станции метро, какие дворы и парки благоустроить, как должны работать многофункциональные центры и по другим вопросам функционирования города. 

Источник: Активный Гражданин ✓ Надежный источник
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