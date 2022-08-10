Ставка по льготным кредитам на инвестиционные цели в Москве снижена до 3%

Решение принято в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса

Московский инновационный кластер (МИК) и Корпорация МСП объявляют о снижении ставки по льготным кредитам с 7% до 3% годовых. Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере науки, промышленности или ИТ.

Максимально на таких условиях можно получить 300 миллионов рублей, срок погашения льготного кредита – в течение трех лет. Средства можно направить на развитие бизнеса, модернизацию и расширение производства, покупку нового оборудования, приобретение производственных площадей. Подать заявку на выделение финансирования по сниженной ставке могут участники МИК на сайте i.moscow до 31 декабря 2022 года.

"Теперь малые и средние предприятия могут взять льготный кредит всего под 3% – это самая низкая фиксированная ставка на рынке. Таким образом мы хотим поддержать высокотехнологичные компании и, в первую очередь, тех, кто готов предложить актуальные решения в рамках импортозамещения",

– пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сейчас на экспертизе в "МСП Банке" уже находится 17 заявок от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе претендентов на кредит – разработчики микроэлектроники, технологий очистки моторного топлива, устройств для передачи данных, производители лекарств и биоактивных добавок, косметики и др.

Одним из заявителей, кому уже одобрили кредит в размере 69,1 млн рублей на льготных условиях, является компания, занимающаяся разработкой и внедрением систем дорожной безопасности. На полученные средства там рассчитывают закупить оборудование, чтобы полностью локализовать производство дорожных знаков в Москве. Ранее компания покупала металлические основы за рубежом, а теперь сможет изготавливать их сама.

Льготный кредит в размере 3 млн рублей одобрен также индивидуальному предпринимателю, выпускающему хлебобулочные изделия под брендом "Хлеб да калач". Полученные средства он направит на увеличение производственных мощностей, сообщает mos.ru.