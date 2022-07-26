Московское предприятие приступило к серийному выпуску лифтов для высоток

Московское предприятие приступило к серийному выпуску лифтов для высоток
Фото: АГН "Москва"
Новые подъемники оснащены smart-технологиями

Новые подъемники, которые выпускает Щербинский лифтостроительный завод, будут востребованы при возведении зданий высотой до 140 метров – это примерно сорок этажей. Предприятие производит лифты со скоростью движения до 2,5 метра в секунду, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 

На лифты с указанной скоростю приходится 99,7% от всех подъемников отечественного производства. В 2021 году их было порядка 15 тыс. – практически половина всех произведенных в РФ. Примерно 9 тыс. произвели на заводе в Щербинке. Грузоподъемность – до 1,6 тонны.

Производственная мощность Щербинского лифтостроительного завода – 12 тысяч единиц в год. Сейчас специалисты проектируют высокоскоростной лифт премиум-класса для нового многофункционального научно-образовательного корпуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Для всей продукции предприятие решило обновить дизайн, внедрив smart-технологии. Теперь все подъемники могут быть опционально оснащены современными системами: эффективной дезинфекцией кабины от вирусов с помощью ультрафиолета, управлением со смартфона и показом справочной и рекламной информации на встроенном дисплее. Лифты, провизеденные на предприятии, используют во всех российских регионах.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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