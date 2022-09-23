Фармацевтический технопарк появится на северо-востоке Москвы

Фармацевтический технопарк появится на северо-востоке Москвы
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Произведенные здесь лекарственные препараты будут поставляться в больницы и аптеки города

В районе Северный на северо-востоке столицы вместо стихийного рынка стройматериалов появится фармацевтический технопарк. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Фармацевтический технопарк с распределительным центром общей площадью 109 тысяч квадратных метров расположится на территории площадью 14,4 гектара. Застройщик планирует инвестировать 13 миллиардов рублей",

– уточнил Овчинский. Это не только даст городу около тысячи новых рабочих мест, но и позволит улучшить систему поставок лекарств в больницы и аптеки Москвы.

Сообщается, что территорию, где ранее незаконно находились торговые павильоны и склады строительных материалов, уже освободили для возведения фармацевтического комплекса.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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