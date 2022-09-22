Предпринимателям Москвы помогут наладить онлайн-торговлю

Предпринимателям Москвы помогут наладить онлайн-торговлю
Фото: Nikolay Gyngazov /GLOBAL LOOK press
Малые предприятия и ИП получат возможность реализовать свой товар через популярные маркетплейсы

На портале государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" Mbm.mos.ru открылся новый проект "Маркетплейсы: от старта до прибыли". Он нужен предпринимателям, которые хотят наладить продажу своей продукции на раскрученных электронных торговых площадках.

Воспользоваться сервисом могут как уже действующие бизнесмены, так и предприниматели, которые еще не зарегистрировали свое предприятие. Первые смогут получить индивидуальные консультации по вопросам подключения к популярным маркетплейсам, научиться анализировать потребительский спрос, создавать товарные карточки, настраивать маркетинговые инструменты. Для вторых разработан сервис "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", пользователям которого специалисты помогут подготовить документы, чтобы создать свое дело.

"Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж",

– считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, со своей стороны, отметил, что цифровые торговые площадки сегодня становятся все популярнее, и этот формат торговли очень хорошо подходит для начинающих бизнесменов, поскольку не приходится самостоятельно искать клиентов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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