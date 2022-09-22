Собянин рассказал, чем Портал потребителя Москвы будет полезен горожанам и предпринимателям

Жителям столицы в подробностях объяснят и расскажут, как отстоять свои права

Московские власти вместе со столичным Управлением Роспотребнадзора открыли Портал потребителя города Москвы – сервис для жителей столицы, где можно узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг. Горожане узнают, как составить претензию в магазин или подготовить судебный иск. Пользователь сможет также получить множество полезных бытовых советов, пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Информация на сервисе вполне понятна и доступна – нет необходимости разбираться в юридических канцеляритах, как это нужно делать на аналогичных сайтах. Более того, Портал не навязывает никакой рекламы.

Суть новой платформы – повышение грамотности потребителя, который теперь сможет сам, собственными усилиями, отстоять свои права. Для этого в помощь предлагается множество статей, видеоматериалов и даже онлайн-курсов.

Фактически у москвичей есть теперь возможность узнать и понять, как решать конфликты при приобретении товаров и услуг, как разрешать споры с продавцом товаров. Объясняется, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, изложена информация об особенностях покупки ювелирных изделий – огромная библиотека, которая поможет разрешить частные и конкретные случаи.

Одним из ключевых инструментов портала является "Электронный помощник" – это конструктор типовых претензий и судебных исков по вопросам защиты прав потребителей.