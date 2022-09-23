Бесплатные автобусные экскурсии по Москве: открыта запись на октябрь

На выбор представлено восемь маршрутов

На каких улицах снимался фильм "Служебный роман", где венчались родители писателя Льва Толстого, что скрывается за стеклянным фасадом Курского вокзала – об этом и многом другом смогут узнать участники автобусных экскурсий, которые организует Московский дом национальностей в октябре 2022 года.

Выбрать маршрут и записаться на бесплатную экскурсию можно на официальном сайте Московского дома национальностей. Каждая поездка рассчитана на четыре часа. За это время участники совершат увлекательное путешествие по столице с выходами у знаковых мест и памятников архитектуры, узнают много нового и сделают интересные фотографии.

К примеру, на 8 октября запланирована экскурсия "Созвездие московских вокзалов". Участники увидят девять железнодорожных вокзалов: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Савеловский и Рижский – и узнают не только историю их создания, но и архитектурные секреты зданий.

Во время экскурсии "Москва на съемочной площадке. Артисты, режиссеры разных национальностей" 23 октября участникам покажут, где снимали фильмы "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Офицеры", "Я шагаю по Москве", "Место встречи изменить нельзя", "Подкидыш", "Брат" и многие другие, и расскажут интересные случаи, которые происходили во время съемок.

После путешествия под названием "Готическая Москва - немецкий след" экскурсанты будут знать, что такое русская готика и как этот стиль зародился в России. Участники поездки по маршруту "Ожерелье усадеб юго-запада Москвы" познакомятся с бывшими имениями известных дворянских семей – Салтыковых, Репниных, Волконских, Прозоровских, Лопухиных, Гагариных.

О том, какие еще мероприятия планирует Московский дом национальностей и какие уже состоялись, можно узнать на сайте МДН.