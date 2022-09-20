Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В Москве появится центр по взаимодействию иностранных граждан и Министерства обороны РФ. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В частности, получить паспорт РФ без длительного ожидания и различных бюрократических процедур смогут иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах РФ.
Сейчас в Москве существует единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов – Многофункциональный миграционный центр "Сахарово". Туда смогут обращаться граждане других стран и для заключения контракта с МО РФ.
"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан",
– сообщил Сергей Собянин. Он заверил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
Минск хотят затащить в НАТО
Украинец готов бороться с киевским режимом