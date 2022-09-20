Центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев появится в Сахарове - Собянин

Центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев появится в Сахарове - Собянин
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Мигранты, решившие заключить контракт о службе в российской армии, смогут обращаться в ММЦ

В Москве появится центр по взаимодействию иностранных граждан и Министерства обороны РФ. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В частности, получить паспорт РФ без длительного ожидания и различных бюрократических процедур смогут иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах РФ.

Сейчас в Москве существует единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов – Многофункциональный миграционный центр "Сахарово". Туда смогут обращаться граждане других стран и для заключения контракта с МО РФ.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан",

– сообщил Сергей Собянин. Он заверил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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