В Москве заменили 23 миллиона квадратных метров асфальта

В Москве заменили 23 миллиона квадратных метров асфальта
Фото: АГН Москва
На оживленных трассах дорожные работы ведутся в ночные часы, когда движение наименее интенсивное

Москва активно готовится к очередному зимнему сезону. Городские службы проверяют и ремонтируют не только водопроводные, газовые и электрические сети, но и дорожные. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт дорог в столице проводится ежегодно, поскольку к качеству дорожного полотна предъявляются строгие требования.

"Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры: она может негативно повлиять на дорожную безопасность",

– рассказал Петр Бирюков. Он подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси. В частности, для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения используется щебеночно-мастичный состав. Он повышает износостойкость асфальта в полтора раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня.

В общей сложности в этом году в Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта. Новое покрытие появилось на участках Бульварного кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. На менее оживленных улицах, во дворах, межквартальных проездах также велись дорожно-ремонтные работы. В отдельных административных округах столицы мероприятия по замене асфальта еще ведутся, но близятся к завершению.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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