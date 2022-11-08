Проезд по Московскому скоростному диаметру для жителей Москвы и Подмосковья останется бесплатным

Платный проезд по МСД начнется со 2 января 2023 года

Московский скоростной диаметр (МСД) после Нового года будет работать как внутригородская магистраль. Об этом предупредили власти столицы.

Это означает, что водители из Москвы и Московской области, в том числе такси, смогут пользоваться данным маршрутом бесплатно, а за транзитный проезд автомобилей из других регионов, за исключением междугородних автобусов, установлена плата в размере 950 рублей.

Оплатить проезд можно будет на сайте и через приложение "Парковки России" или с помощью транспондеров. Проезд будет считаться транзитным, если автомобиль с региональными номерами воспользуется любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересечет границы ЦКАД в течение 24 часов. Контролировать это будет система фотовидеофиксации. Тестировать систему начнут в декабре 2022 г., а взимать плату – со 2 января 2023 года.

Для транзитного проезда по МСД грузового транспорта нужно будет получать специальный пропуск.

Московский скоростной диаметр – строящаяся магистраль, которая объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Большая часть магистрали уже открыта, движение на южном участке планируется запустить в следующем году.