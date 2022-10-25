Беспилотник в сфере ЖКХ и другие умные решения: как высокие технологии обеспечивают комфорт и безопасность

Столица заинтересована в практическом использовании инновационных разработок местных компаний

За последние годы Москва стала признанным лидером по внедрению инноваций. Эффективные наукоемкие разработки затрагивают абсолютно все сферы: от транспорта и питания до образования и здравоохранения. При этом часто высокотехнологичная продукция находит более широкое применение, чем это изначально предполагалось.

Беспилотный летательный аппарат "Помощник-2-БЛА" от московской компании "ЮВС Авиа" предназначен для дистанционного осмотра с воздуха территорий, зданий и оборудования в месте аварии, повлекшей радиационные выбросы. Сравнительно небольшой – 1,73м х 1,73 м в развернутом виде – он способен нести до 1,5 кг полезного груза. К примеру, это может быть прибор, определяющий мощность радиоактивного излучения.

Работает это так: автомобиль, также оснащенный детектором излучения, доезжает до границы зоны заражения, разворачивает комплекс с беспилотным летательным аппаратом и отправляет БЛА в полет в область ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Полет может длиться до часа. За это время беспилотник может налетать до 30 км, обследуя зону ликвидации аварии. Двигаясь в воздухе по определенному маршруту в радиусе 5 км, он делает замеры и составляет карту заражения местности. По этим данным ликвидаторы аварии могут понять, что происходит на территории, есть ли незараженные участки",

– рассказал в интервью "Утро.ру" гендиректор ООО "ЮВС Авиа" Владимир Агамалян.

Есть у компании и другие интересные разработки: БПЛА малого класса 300 г, 1200 г полезной нагрузки, предназначенные для широкого применения.

"Они могут применяться с различным оборудованием как днем, так и в ночное время. Там используются камеры высокого разрешения, которые передают на пульт оператора картинку высокого качества. Тепловизоры указывают на источник тепла",

– поясняет Владимир Агамалян. Это полезно не только при поисково-спасательных работах, но и в сфере ЖКХ. К примеру, обследование здания или теплотрассы с помощью дрона с установленным тепловизором поможет быстро выявить место прорыва и ликвидировать утечку.

Сейчас компания работает над созданием беспилотника со взлетным весом 150 кг. При этом западные санкции, направленные на ликвидацию устоявшихся бизнес-связей российских компаний с зарубежными и разрыв логистических цепочек, на эти планы не повлияли. Объяснение простое – у "ЮВС Авиа" практически все – от идей до чипов – свое, отечественное.

"У нас все полностью – наши собственные разработки. Этим мы отличаемся от всех. Наши наземные станции управления, зарядные станции для аккумуляторов, другая полезная нагрузка – это все российского производства, либо наше, либо партнеров. В частности, дозиметр, который мы используем, делает Дубна, предприятие "Аспект", ведущее в этой области. В целом у нас импортозамещение достигает 95%", – подчеркнул руководитель компании.

Понятно, что на старте малым и средним предприятиям сложно пробиться на рынке, тем более когда речь о высокотехнологичных разработках. Облегчить путь от идеи до производства и потом до заказчика помогает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и запущенная в 2019 г. IT-площадка "Московский инновационный кластер" (МИК). Подав заявку, можно получить грант на развитие инновационной деятельности, возместить расходы на оформление патента, узнать о потенциальных поставщиках и потребителях.

Это очень полезно для бизнеса, подтверждает Владимир Агамалян. Его компания тоже пользовалась мерами поддержки, которые предлагает столичное правительство для МСБ. "Нам было предоставлено место на выставке МАКС, где мы успешно провели демонстрацию своей техники для потенциальных заказчиков. Получали грант на создание оптико-электронной системы для нашего беспилотника", – отметил бизнесмен.



Еще один важнейший момент – возможность для полевых испытаний, которую предоставляют инноваторам в Москве. Опыт показывает, что расчетные характеристики проекта и то, что продукт имеет в реальности, – порой две разные вещи. Поэтому перед выходом на потребителя каждый серьезный разработчик должен провести всесторонние испытания на полигоне.

Сейчас в активе Агентства инноваций Москвы более 200 площадок для пилотного тестирования самых разнообразных продуктов. Это как государственные, так и коммерческие площадки, в том числе больницы, магазины, банки, школы, строительные компании, службы доставки и пр. Таким образом компании имеют возможность подтвердить эффективность своих разработок, получить быструю обратную связь непосредственно от потребителя, потенциальные заказчики – узнать о новом продукте. А интерес города здесь очевиден: чем больше полезных инновационных решений будет реализовано на практике, тем лучше, качественнее, удобнее, безопаснее станет наша жизнь.